Prof. Castellacci: "Infortuni al soleo possono dipendere anche dagli esercizi"

vedi letture

Enrico Castellacci, presidente dell'associazione medici di calcio, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Non posso entrare nel caso specifico del Napoli perché non conosco la situazione particolare e non conosco il centro di Castel Volturno. In generale però posso dire che può esistere una relazione tra il terreno di gioco e gli infortuni. Il campo può essere una concausa del problema, ma non l'unica causa. I sovraccarichi da campo possono esistere, poi ci sono altre cause che non conosco e che potrebbero essere relative alla preparazione, o alla stanchezza dell'atleta fisica e mentale.

La cosa che colpisce è che il Napoli abbia avuto diversi infortuni al soleo, a questo punto farei una riflessione sulla tipologia di esercizi che vengono fatti, e sono sicuro che lo staff medico e tecnico del Napoli, che sono di altissimo livello, lo stanno prendendo in considerazione. Il soleo è un muscolo molto delicato, inoltre c'è da dire che siamo in un momento del campionato molto particolare, dove la tensione psicofisica e mentale può anche aggravare il numero di infortuni. In questa fase in particolare ogni atleta ha bisogno di una preparazione ad hoc, oltre alla preparazione generale bisogna curare anche quella particolare, Sono certo che il Napoli lo stia facendo. Conte su questo è molto scrupoloso.

Agli Europei, in Nazionale, con Antonio e il suo staff facevamo quasi tutti i giorni gli esami salivari da cui si traggono tanti fattori, valutando soggetto per soggetto le condizioni psicofisiche di ciascun calciatore con metodi sofisticati. Quindi Conte sa già come si fa per capire come stanno i propri calciatori, Lo staff conosce bene l'importanza di valutare questo aspetto”.