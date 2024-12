Prof. Castellacci: “Infortunio Buongiorno noioso e atipico. Vi dico i tempi di recupero”

Enrico Castellacci, medico, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Infortunio Buongiorno? Tre settimane di recupero mi sembrano poche, lui si è fratturato due vertebre lombari e credo che i tempi di recupero si aggirino intorno ai 35 o 40 giorni. Sono fratture particolari nel mondo del calcio, le casistiche non sono cosi presenti.

Non è niente di pericoloso, ma è sicuramente molto noioso. La riabilitazione è relativa, devi dare a madre natura il tempo di poter far guarire le fratture. La fisioterapia che viene attuata si fa per lenire i sintomi dolorosi. Spesso viene aiutato con un busto ortopedico per diminuire il dolore”.