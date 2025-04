Prof. Castellacci: "Infortunio Buongiorno? Vi dico tempi di recupero e a cosa può esser dovuto"

L’ex medico della Nazionale Enrico Castellacci è intervenuto durante RadioGoal rilasciando alcune dichiarazioni: “Tempi di recupero di Buongiorno? Non sappiamo che tipo di tendinopatia è, abbiamo capito che non si tratta di un problema muscolare dovrebbe essere un’alterazione del tendine nel punto dove si attacca sull’osso. Può essere dovuta ad una distrazione del tendine o dei sovraccarichi di un movimento della gamba, possono essere tante le cause.

Purtroppo non posso essere preciso perché non ho visto il ragazzo e non l’ho visitato. Credo che potrebbe stare stare fermo sui 15/20 giorni. Magari lui può recuperare prima, forzare i tempi di recupero è sempre sbagliato. Si deve monitorare la situazione e si farà rientrare quando non ci saranno rischi”.