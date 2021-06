Prof. De Nicola: "Spero ADL mi chiami, tornerei subito! Vi spiego perché Insigne ha scelto Pisacane"

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto a 1 Station Radio: "Insigne? Non mi aspettavo che sarebbe diventato così forte e maturo. È difficile diventare profeta in patria, ma lui ci è riuscito grazie alle sue doti di campione che Dio gli ha donato. La scelta di abbandonare Raiola ed affidarsi a Pisacane è sintomatica del fatto che lui voglia restare a vita al Napoli a vita. Chiamata del Napoli? Mi sento spesso con Aurelio, ma non abbiamo mai parlato di lavoro. Spero mi richiami, ci tornerei di corsa”.