Prof. Trombetti: "Quel rigore subito dal Napoli uccide il calcio"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il prof. Guido Trombetti con il suo editoriale: "Il Napoli non ha una rosa più forte dell'Inter. La partita ci ha detto l'esatto opposto. Pensiamo che l'Inter ha fatto cinque cambi, Conte solo due. E mettendo un giocatore (Lang ndr) che ha profondamente deluso, ha pareggiato. Il Napoli è partito con uno spirito fortemente aggressivo, tutto il contrario di ciò che ci si poteva aspettare. Questo è il risultato dello straordinario lavoro che Conte e lo staff compie in settimana. La squadra è sembrata a mille sul piano fisico, dal punto di vista atletico è in grandissimo spolvero. Bisogna dirlo perché lo staff dei preparatori è stato ampiamente criticato per via dei numerosi infortuni. Il Napoli ha lasciato in panchina Buongiorno, che attraversa un periodo buio inspiegabile. Da prima scelta è diventata una quarta scelta. Non mi fa piacere, ma non posso esimermi di parlare dei singoli.

McTominay ha sbagliato una palla sanguinosa, mandando di fatto l'Inter in porta per il primo vantaggio. E da questo errore ha tratto la forza per segnare due gol di razza. Se ci fossero ancora dubbi sul fatto che non sia un campione, ieri ha fugato ogni dubbio. Non è facile non subire un contraccolpo dopo un errore. A tratti ha dominato l'Inter, a tratti il Napoli. E gli azzurri hanno giocato alla pari e per lunghi tratti ha persino dominato. Il rigore subito dal Napoli fa parte di quel genere di errori che uccidono il calcio. Ma lo step on foot è un pezzo forte degli arbitri, lo vediamo dare tutte le domeniche. Non mi sento di criticare Doveri. Signori miei, se il Napoli la smettesse di fare l'albero di Natale che si accende e si spegne, se smettesse di avere improvvise amnesie, questa squadra darà fastidio all'Inter fino alla fine. Ieri ho iniziato a vedere una partita da pessimista, sono andato a dormire convinto che ci sia spazio per giocare un ruolo da protagonista".