Proteste ultrà, Ass. Borriello: "No alla delinquenza, ma senza limitare il tifo. Lavoriamo ad un incontro"

Nel corso di Tv Luna, l'assessore Ciro Borriello ha parlato della situazione del San paolo con la protesta ultrà contro l'applicazione del regolamento d'uso: "Il San Paolo è stato spettrale, siamo abituati ad altro. Siamo di fronte ad una difficoltà importante. In altri stadi non mi pare ci siano problemi come quelli del San Paolo, dobbiamo quindi adeguarci anche agli altri o ciò che avviene all'estero. Le regole devono essere rigide, non si delinque all'interno dello stadio, ma chi deve tifare deve essere libero di farlo. Con il rappresentante dei gruppi organizzati abbiamo pensato di creare un tavolo istituzionale alla commissione sport e stiamo provando a crearlo con tutti i protagonisti che devono esprimersi e trovare soluzioni. Cerchiamo disponibilità e inviteremo la Quesrtura così come col calcio Napoli, invitando la stampa ed i rappresentanti dei tifosi. Cerchiamo una strada per trovare delle soluzioni, alcune le abbiamo pensate ma devono essere condivise con club e questura".