Protti: "Insigne via dal Napoli un dispiacere, spero di vederlo a vita in azzurro"

Chiacchierata interessante a Tuttomercatoweb.com con Igor Protti, ora team manager del Livorno e grande ex attaccante. Con lui abbiamo inizialmente analizzato il caso Insigne e la possibilità del trasferimento del capitano partenopeo al Toronto. "Posso dire che mi dispiacerebbe vedere Insigne lasciare il Napoli. E' napoletano e gioca da sempre o quasi in quella squadra. Mi piace vedere i giocatori legati alla maglia della squadra che come come giocano nella formazione per cui fanno il tifo. E Lorenzo tifa Napoli da sempre. Se va via è un peccato anche per la Nazionale considerato che andrebbe in un campionato diverso e non così stimolante e competitivo. Da quel punto di vista sarebbe una perdita di valore".

Una scelta penalizzante sotto quel profilo...

"Se vai all'estero estero in un campionato del genere non so se poi sei pronto per la Nazionale. Ripeto, da ex napoletano che ha vissuto a Napoli sia pure per un anno solo, mi piacerebbe vedere Insigne con la maglia dei partenopei per tutta carriera. E' chiaro che poi ci sono le sue esigenze e quelle della società. Mi auguro ci sia la possibilità di vederlo ancora nel Napoli".

Per un giocatore di trent'anni di fronte ad un'offerta del genere può essere difficile rinunciare?

"Ognuno è responsabile delle sue scelte e fa le sue valutazioni. Parlo per me e dico che ho sempre pensato che i soldi ti danno grandi possibilità non solo per comprarsi case o macchine. La cosa più importante, avendo soldi, è la possibilità di dire si o no ad alcune cose. Ognuno ripeto fa le sue considerazioni: se ne ha a sufficienza per stare benissimo può anche accettare di prenderne di meno. E' un lusso che ti puoi concedere in virtù dei soldi guadagnati in precedenza. Questo stato di cose insomma ti dà la possibilità di dire si o no anche a qualche soldo in più...".