Pruzzo scommette sul Napoli: "E' fortissimo, può essere l'anno buono per vincere!"

Tanti temi affrontati nella chiacchierata a TMW con il Bomber Roberto Pruzzo. A partire dal colpo dell'Inter con Lukaku. "E' un affare per i nerazzurri ma anche per lo United, viste le cifre. Sono tutti felici, in primis Conte che lo voleva a tutti i costi. Dzeko? Per ora è della Roma, i giallorossi dovranno comunque essere pronti ad un eventuale B. La Juve in ogni caso è più forte dell'anno scorso e dietro c'è il Napoli. Per l'Inter Conte è certamente un valore aggiunto. Lukaku ha una fisicità esagerata ma non lo paragono a nessuno adesso. Il Napoli, dicevo, è fortissimo: può essere l'anno buono per vincere qualcosa. Devono trovare l'attaccante, Manolas dietro dà la garanzia di giocare un calcio diverso dall'anno passato. Icardi da Juve o Napoli? Pure da giardino di casa (ride, ndr). Non so dove possa andare ma mi auguro che giochi e faccia gol. E' un gran campione e spero possa trovare la sua strada