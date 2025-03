Pruzzo sicuro: “Osimhen andrà alla Juve, me l’ha rivelato una fonte certa“

Intervenuto ai microfoni di "Radio Radio", Roberto Pruzzo, ex centravanti della Roma tra le altre, svela importanti particolari sul futuro di Victor Osimhen, centravanti nigeriano classe 1998 del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray: "So che il prossimo attaccante della Juve sarà Osimhen. Me l’ha rivelato a Firenze una fonte affidabile, vicina al suo entourage. Loro sono sicuri di andare a Torino il prossimo anno".

