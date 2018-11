PSG, Buffon a Sky: "Napoli di Sarri era precipitoso, Ancelotti ha dato calma e consapevolezza! Cavani? Già che è qui..."

Gianluigi Buffon, portiere del PSG, dopo la conferenza stampa di presentazione del match contro il Napoli è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Non mi sorprendo mai quando le squadre di Ancelotti vanno bene. Quando a capo di una struttura tecnica trovi lui con il suo sapere calcistico, con la sua intelligenza, è normale che vadano bene. Non so se il Napoli è meglio o peggio degli socrsi anni anni, non mi piace fare paragoni, ma devo dire che guardando le partite quest'anno si nota che ha una consapevolezza diversa, una calma diversa. L'anno scorso era una squadra che sciorinava sempre un bel calcio, ma - se vogliamo - era una precipitosa, doveva andare sempre al massimo della velocità. Carlo ha cambiato qualcosa e sta avendo dei risultati incredibili. E questa non è una novità".

Cavani recupera? "Edi si è allenato con noi, non so se è al 100% della condizione, ma già il fatto che sia qui mi fa ben sperare".