Psg, Galtier incredulo: “E’ mai successo prima? Al 90’ eravamo primi ed al 92’…”

Nonostante la vittoria per 2-1, il clamoroso successo per 6-1 del Benfica in Israele contro il Maccabi Haifa garantisce alla formazione di Schmidt il primo posto nel girone e manda il Paris Saint-Germain tra le seconde del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. In conferenza il tecnico dei parigini Christophe Galtier ha risposto alle domande della stampa.

Siete stupiti del secondo posto?

"Siamo venuti per vincere, il nostro avversario era indebolito, volevamo continuare con questa striscia ma non posso recriminare niente. I ragazzi hanno giocato una fase a gironi eccezionale. C'era questa eventualità, non so se sia mai successo prima di perdere il primo posto sul numero di gol segnati fuori casa... Al 90' eravamo primi, al 92' ci siamo trovati secondi. Non posso far altro che fare i complimenti al Benfica: la scorsa settimana abbiamo smesso di giocare al 90', c'è un lavoro da fare. Abbiamo concesso troppi gol agli avversari, ne avessimo concesso uno in meno saremmo primi. Dovremo prepararci bene e migliorare quel che è mancato finora".

Che gara ha fatto Soler?

"Lui ed Ekitike? Non posso fare confronti. Carlos è stato in difficoltà col tanto pressing ma gioca in un settore dove ha bisogno di più riferimenti. Intanto ci tenevamo informati di quel che accadeva ad Haifa, con Hugo abbiamo dato freschezza alla fase offensiva".

A centrocampo avete subito la Juventus

"Da quando Fabian è uscito ci è mancato dinamismo e mobilità. La Juventus ha pressato tanto, c'è stata una differenza sostanziale poi tra primo e secondo tempo. Di solito ci muoviamo di più, il fraseggio è più rapido. Fabian è dovuto uscire presto e ci siamo fossilizzati sul gioco di posizione che ha favorito il pressing della Juventus".

Si aspettava il secondo posto?

"Non pensavamo di arrivare secondi, soprattutto vincendo con la Juventus. Però ci sono dei dettagli da migliorare e su quelli ci concentreremo per migliorare".