Psg su Koulibaly, l'ex agente: "Parigini hanno altri ruoli da rinforzare"

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo proprio la situazione del suo ex assistito, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly? Non vedo questo Psg spendere milioni e milioni su un centrale, credo abbia altro posti da rinforzare, soprattutto sulla fascia destra dove non c'è nessuno. Si lavora per sostituire Cavani, hanno comprato Icardi ma credo possa arrivare anche un'altra punta.

Osimhen? Trattare col Napoli è sempre complicato, col discorso dei diritti d'immagine o altre cose a livello giuridico, è sempre tutto molto complicato. Stiamo parlando di un transfer di grande livello, dall'inizio il ragazzo era più indirizzato ad andare in Inghilterra, la Premier ha sempre più fascino per un ragazzo nigeriano, poi magari hanno convinto il ragazzo ma non mi stupiscono le difficoltà per far andare l'affare in porto".