Psv, Bosz su Lang: "Se non lo conosci hai immagine stereotipata, ma è gentile e socievole"

Peter Bosz, allenatore del PSV Eindhoven, alla vigilia del match contro il Napoli è intervenuto anche in conferenza stampa e si è soffermato anche su Noa Lang: "Se non lo conosci, hai un'immagine un po' stereotipata di lui, visto che ha tanti tatuaggi ed è un rapper. Ma io lo conosco ed è molto gentile, socievole e coinvolto con i compagni di squadra. Non sarà un capitano, ma nelle ultime due stagioni è stato comunque un leader del PSV. Mi aspettavo che Lang giocasse di più, ma per uno straniero è sempre difficile adattarsi a un nuovo campionato. Ho parlato con lui, sì, ma non prima di questa gara. Negli scorsi giorni mi ha detto che si sta allenando moltissimo. È molto tecnico e sicuramente troverà spazio".

Problema di troppa fase difensiva per Lang? "Non è un giocatore molto difensivo, il Napoli lo ha preso come attaccante. È ovvio che debba comunque partecipare anche alle situazioni difensive, ma deve essere utilizzato nel suo ruolo naturale, cioè l'attaccante".