Psv, Dest su Lang: "Sorpreso non giochi molto, ma in Italia è difficile adattarsi"

Sergino Dest, esterno del PSV Eindhoven, alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa e si è soffermato anche sull'ex compagno di squadra, oggi al Napoli, Noa Lang: "Sono sorpreso che Lang non stia giocando molto; è un nuovo club per lui. Sicuramente il nuovo allenatore ha un approccio diverso. Mi dispiace che non stia avendo spazio. È un peccato che il suo gol contro il Torino sia stato annullato.

Il mio rapporto con lui? Lo conosco da anni, è un ragazzo genuino. Dice sempre ciò che pensa. A volte non è simpatico a tutti, ma è da apprezzare che esprima le sue opinioni. Ho giocato anch'io in Italia e so quanto sia difficile integrarsi. Domani sarà una battaglia. Sarà complicato batterli, ma daremo il massimo".