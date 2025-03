Quagliarella a Sky: "Napoli 2° è incredibile! Se l'Inter vince dà spallata al campionato"

A ridosso del grande incontro tra Napoli e Inter, l'ex attaccante Fabio Quagliarella ha condiviso le sue impressioni su questa sfida cruciale per la corsa allo Scudetto. "E' una partita fondamentale, ma non decisiva", ha dichiarato Quagliarella ai microfoni di Sky Sport: "Si tratta di uno scontro diretto importante, ma ce ne saranno altri fino alla fine della stagione".

L'ex attaccante azzurro si è poi soffermato sul momento degli azzurri: "Antonio Conte ha affermato che sarebbe stato incredibile pensare di trovarsi in questa posizione a settembre, e ha ragione, considerando che il Napoli è in lotta. Febbraio non è stato il mese migliore, ma oggi hanno un'opportunità importante che potrebbe rivelarsi vantaggiosa. Se l’Inter dovesse vincere, darebbe una forte scossa al campionato".