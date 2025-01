Quagliarella: "Scudetto? L'Inter mi sembra più concentrata sulla Champions"

Fabio Quagliarella, ex calciatore tra le altre di Napoli e Juventus, ai microfoni di Sky ha analizzato la lotta al titolo in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

L'Inter resta la più convincente, ma non riesce a scappare dal Napoli.

"Da diversi numeri, dai gol subiti ai gol fatti, sembra più concentrata e orientata sulla Champions. L'anno scorso ha vinto il campionato, quest'anno è sempre lì: è come se pensasse un po' di più alla Champions, per provare ad arrivare fino in fondo".

Però è molto difficile programmare la vittoria della Champions.

"Sì, il mio è un pensiero da esterno. È ovvio che la squadra e Inzaghi vogliano vincere un po' su tutti i fronti, come tutti. In campionato è sempre lì.".