Quando Juninho distrusse Garcia: “Il più grande personaggio negativo mai incontrato, pensa solo al suo ego”

Juninho Pernambucano non ha per nulla un buon ricordo di Rudi Garcia.

Juninho Pernambucano non ha per nulla un buon ricordo di Rudi Garcia. L’ex centrocampista brasiliano, oggi direttore sportivo del Lione, nel 2019 aveva scelto l’attuale allenatore del Napoli alla guida del club francese. Juninho, in un’intervista rilasciata lo scorso gennaio al portale "Mais Futebol”, non ha risparmiato critiche durissime nei confronti di Garcia: “Per Garcia conta solo Garcia, è legato solo al suo ego.

La mia esperienza con lui è stata terribile. È il più grande personaggio negativo che abbia incontrato in tutta la mia carriera nel calcio. Non sa come guidare nulla. Guida con la paura che impone agli altri. Rispetta solo le persone che hanno potere o di cui può approfittare”.