Quando Spalletti disse: "Gattuso ottima scelta, mai contattato da ADL. Voglio un'altra sfida "

In un evento del 2020 Luciano Spalletti parlava così del Napoli negando contatti con De Laurentiis dopo l'addio di Ancelotti: "Il Napoli ha scelto bene con Gattuso, un allenatore giovane, emergente. Il Napoli non mi ha mai contattato.

Se sono pronto per un'altra esperienza? Fosse stato per me non avrei mai smesso. E' facile parlare del mio futuro: ho bisogno di un'altra sfida come quelle degli anni precedenti".