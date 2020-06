Querelle quarantena, Gravina: "Urge risolvere la questione in tempi brevi perché è un problema"

Dopo le parole del Ministro Spadafora, sono arrivate le anticipazione sulle dichiarazioni del capo della FIGC Gabriele Gravina, ospite di Porta a Porta, programma in onda su Rai Uno in merito al nodo quarantena: "Non conosco i dettagli della novità di oggi, ma da quel che so il CTS ha dato parere favorevole: siamo fiduciosi che l’interpretazione possa essere autentica, crediamo che oggi sia possibile applicare quello che i consulenti del Governo hanno deciso nella riunione dell’altro giorno. L’auspicio è che in tempi rapidi la questione possa essere risolta, perché è un problema. Da parte nostra, non abbiamo mai sostenuto che la quarantena deve essere eliminata, infatti è stata confermata. La differenza è che i calciatori vanno in ritiro e sono sottoposti a tampone in continuazione. Certamente giocheremo perché non abbiamo nessuna intenzione di indietreggiare, dobbiamo continuare ad essere in linea con quella che è la politica internazionale”.