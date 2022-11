"Questo non sono io, non so rispondere", Spalletti dribbla i complimenti in conferenza

Questa la penultima domanda rivolta in conferenza a Spalletti, ma il tecnico ha glissato e ha così risposto

"Zanetti ha espresso bellissime parole nei suoi riguardi, dice che lei è oggetto di crescita e di studio per altri allenatori. Che segreto ha il modello Spalletti che ha mostrato tanto in Italia e in Europa?". Questa la penultima domanda rivolta in conferenza a Spalletti, ma il tecnico ha glissato e ha così risposto: "Non penso di essere quello che avete detto e quindi non so rispondere, mi dispiace".