Questore di Napoli smentisce ultrà: "Daspo non scatta per cori e bandiere, ma per chi mette a rischio la sicurezza"

Alessandro Giuliano, Questore di Napoli, è stato invitato negli studi di Radio Kiss Kiss Napoli e, rispondendo ai tifosi, ha chiarito i fatti circa gli ultimi daspo comminati ad alcuni tifosi azzurri: "Non c'è particolare attenzione su frange del tifo, pensiamo a chiunque mette a rischio la sicurezza. Per un coro o uno sventolio di bandiere non sono arrivati verbali ai tifosi. Come in tutti gli impianti sportivi, anche in quello del Napoli è previsto un regolamento d'uso che chiunque accetta nel momento in cui acquista un biglietto. Questo regolamento d'uso riguarda la sicurezza: stupefacenti, vie di fuga e prescrizioni che attengono alla sicurezza. Intervenire su comportamenti che mettono a rischio la sicurezza delle migliaia di persone che popolano lo stadio è ciò che siamo chiamati a fare e continueremo a fare".