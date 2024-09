Rabiot ancora svincolato, Deschamps duro: “Situazione imbarazzante”

La situazione di Adrien Rabiot, centrocampista ancora svincolato dopo la fine del suo contratto con la Juventus ed un'estate di trattative oramai alle spalle, lascia stupore anche nella mente del ct francese Didier Deschamps. Questo il suo pensiero in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Italia:

"Non mi permetterò di giudicare l'Italia, non so tutto ciò che ha passato. Spalletti vi dirà qualcosa. Comparare ciò che è successo con 5-10 anni fa non ha senso, l'Italia resta competitiva e Spalletti ha cambiato diversi giocatori rispetto all'ultimo Europeo. L'Italia rimane l'Italia, dopo quanto accaduto con l'eliminazione prematura avrà voglia di fare bene, è sempre un rivale amichevole ma tanti francesi giocano in Italia e c'è sempre la volontà di fare qualcosa di buono. Rabiot ha una situazione un po' imbarazzante. Aveva la scelta al 100%, era in scadenza di contratto ed è sollecitato da parecchie squadre. Però ora è senza squadra e non si allena in un gruppo. Spero possa rapidamente scegliere un club che possa poi riportarlo con noi", ha spiegato il ct.

Qual è l'obiettivo?

"L'obiettivo resta sempre lo stesso, ovvero arrivare in fondo. E poi attraverso questa Nations League è secondo me necessario vedere il maggior numero di calciatori".