Radio 24, Capuano: "Juve ha rosa XL, per Sarri sarà difficile gestirla"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Radio24: “Non so se in casa Juve siano volati stracci. Sarri ha una rosa extralarge, ma è piena di giocatori forti, più di quelli che aveva Allegri. Bisogna capire come la gestirà il tecnico. Penso che Sarri abbia deciso autonomamente di mettere fuori Can, non è ragionevole che un giocatore sul mercato, il cui agente vive a stretto contatto con il club, non ha avuto alcun sentore che il suo assistito sarebbe potuto essere uno dei famosi tagli. Penso che ci sia già stato un chiarimento interno circa la dinamica dell'equivoco. Anche De Ligt si è detto sorpreso di stare fuori dai titolari la prima partita. Anche Ramsey vorrà la titolarità, così come Rabiot. Si dovrà misurare con questa difficoltà per tutta la stagione. Non deve essere un problema, ma una maturazione del tecnico. La rosa extralarge della Juve è un problema, Ancelotti e Conte hanno più esperienza, ma in questo momento non hanno il problema di abbondanza di rosa, ma non credo possa essere un fattore valevole per la lotta scudetto. Forse alla lunga incide sulla stabilità della Juventus".