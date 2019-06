Radio Marte, Auriemma: "L'Atalanta alza il muro per Castagne, Ilicic e Zapata"

Negli ultimi giorni si parla tanto degli obietitivi di mercato del Napoli in casa Atalanta: Castagne, Ilicic e Duvan Zapata. Soprattutto sui primi due s'è soffermato Raffaele Auriemma ai microfoni di Radio Marte: "Per quanto concerne i tre nomi dell’Atalanta, cioè Ilicic, Castagne e Zapata, dall’Atalanta – società seria e strutturata – arrivano rumors netti: non andrà via nessuno. I tre giocatori resteranno all’Atalanta, bisognerà mettersi l’anima in pace secondo quanto trapela da Zingonia".

CASTAGNE E ILICIC - "Inglese, invece, piace molto alla squadra di Gasperini ma il Napoli chiede giustamente 30 milioni per venderlo. Ilicic sta facendo effettivamente un po’ di storie, la sua ultima intervista lascia intendere che potrebbe spostarsi in un’altra squadra. Confermato che lunedì a Zingonia si è presentato l’agente di Castagne, il quale ha spiegato che il ragazzo apprezzerebbe la cessione al Napoli ma anche che sta benissimo all’Atalanta e che continuerebbe il percorso. La strategia è la seguente: loro venderanno gli esuberi, quelli che non hanno giocato a Bergamo ma altrove, per esempio calciatori come Valzania. Inoltre, prenderanno tre nuovi elementi per disputare la Champions League".