Radio Rai, Repice: "Buu razzisti argomento grave per gli arbitri. Sarri? Non è traditore"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Francesco Repice, giornalista Radio Rai, che si è soffermato sul ritiro di Paolo Mazzoleni e sull'affare Sarri-Juve: “La questione dei buu razzisti, mi sembra l'argomento più grave, regolamento o meno, bisogna prendere una posizione. Non ho ben capito come sia la regola, ma sono dell'avviso che arbitri in certa situazione debbano interpretare quello che accade e prendere delle decisioni, anche per quanto riguarda il VAR. Grandi arbitri devono prendersi grandi responsabilità. Non credo nella distonia dal punto di vista intellettuale, non si tratta di incoerenza, penso che in un mondo governato dal capitalismo, questi professionisti abbiano poche remore. Sarri non è un traditore, basta con queste storie. Può esserlo per un tifoso, se Totti avesse cambiato maglia, sarei impazzito, ma un professionista non può fare questo ragionamento oggi”.