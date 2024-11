Radovanovic racconta Conte: "Una volta fui espulso al 40', dopo me le ha date per bene"

Ivan Radovanovic, ex giocatore allenato da Antonio Conte ai tempi dell'Atalanta, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato di un retroscena sul tecnico azzurro: "Io con il mister sono ancora in contatto, e il ricordo che lui il giorno che giocavamo mi disse 'Giochi da titolare', era la prima partita. Perché al mister piace come ti alleni, se non ti alleni bene non giochi.

E mi ricordo che al 40esimo sono stato espulso perché presi due gialli, e menomale sono scappato in nazionale under 21 perché avevo in quel periodo la nazionale e sono scappato. Però poi quando sono tornato le ho prese bene dal mister, diciamo così dai (ride, ndr)... Però il mister l'ho sentito ultimamente due o tre volte, anche tramite messaggi, perché mi sono consigliato tanto con lui quando ho cominciato ad allenare. L'ho chiamato una volta, abbiamo parlato mezz'ora perché mi interessavano un po' di cose. Napoli primo? Non mi sorprende, perché il mister è molto chiaro, sa cosa vuole e per lui era molto importante che il presidente del Napoli e il direttore gli portassero i giocatori che lui vuole".