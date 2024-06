Rafa Marin, l'esperto della Liga: “Ottimo affare del Napoli, ha un grandissimo potenziale”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Lorenzo Del Papa, telecronista de LaLiga per DAZN

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Lorenzo Del Papa, telecronista de LaLiga per DAZN: “Rafa Marin è un giocatore di ottimo prospetto, ad ore sarà un giocatore del Napoli ed è reduce da un’ottima stagione all’Alavés. E’ stato un titolarissimo ed ha contribuito alla salvezza del suo club. Ha sfruttato alla grande la sua prima occasione vera nella Liga, ora si è guadagnato anche l’ingresso nell’undici titolare dell’Under21 della Spagna. È una buonissima operazione per il Napoli, che ha acquistato a cifre contenute un giocatore di grandissimo potenziale”.