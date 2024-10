Rai, Bizzotto: "Presto per dire Scudetto, ma Conte senza coppe fa molto bene"

"Sono dodici partite, dodici capitoli. Ho scattato dodici fotografie su cosa era la vita, l'Italia, il mondo. E le ho raccontate attraverso il calcio". Così il giornalista 'Rai' Stefano Bizzotto, presente al Festival dello Sport di Trento, ha parlato ai microfoni di TMW di 'La storia del mondo in 12 partite di calcio', suo ultimo libro.

Lotta Scudetto, chi vedi in corsa?

"E' troppo presto. Però il Napoli non fa le Coppe e Conte quando non ha le Coppe fa molto, molto bene".

Rimasto deluso dal Milan visto contro la Fiorentina?

"Sì, anche se poi poteva finire in maniera ben diversa. I rigori sbagliati, le occasioni avute, però il Milan l'ha gestita male, senza dubbio".

E' un Milan che fa fatica anche dal punto di vista dell'atteggiamento tattico?

"E' un Milan a corrente alternata, nel derby ha disputato una gara straordinaria. Qual è il vero Milan? E' questa la risposta che la gente si attende".

Che impressione ti ha fatto la Fiorentina?

"E' una squadra che ha qualità, vale molto di più della sua classifica pre Milan. Palladino deve lavorare per sistemare un po' di cose, poi può fare un buon campionato".

Ti saresti aspettato un De Gea su questi livelli?

"De Gea è De Gea. E' un portiere che ha scritto pagine importanti nella storia e probabilmente in questo anno di inattività ha saputo gestirsi bene. Sì, io mi aspetto che possa continuare a giocare su questi livelli".

Cosa succede alla Roma?

"Non la vedo bene in questo momento, è chiaro che se vuoi andare avanti con Juric devi essere convinto di farlo".

E la Lazio è la grande rivelazione?

"E' una signora squadra e poi ha attaccanti che vedono la porta, questo vuol dire tanto".