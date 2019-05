Rai, Bizzotto su De Paul: "A Udine ha fatto bene ma la continuità non è il suo marchio di fabbrica"

Stefano Bizzotto, giornalista de Rai Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulle voci che vogliono De Paul al Napoli: "De Paul mi sembra un giocatore che a Udine ha fatto vedere buone cose, anche se la continuità non è il suo marchio di fabbrica. Secondo me ha ancora margini di miglioramento. Lui può giocare dietro la punta, o addirittura uno dei due centrali di centrocampo, ma non è una seconda punta classica, ha bisogno di libertà".