Rai, Cerqueti: "Llorente non ha sfruttato l'occasione, troppo macchinoso..."

Gianni Cerqueti, giornalista di Rai Sport, ha commentato cosi la prestazione del Napoli contro il Perugia nel post partita: "E' stato un buon Napoli, discreto nel primo tempo quando c'erano tutte le condizioni per muoversi con scioltezza. Nella ripresa non ho visto un Napoli tonico, mai andato alla conclusione e non in maniera incisiva, deve aver pesato e non poco il prossimo impegno contro la Fiorentina. Llorente? Ha avuto una chance importante, non l'ha sfruttata fino in fondo, l'ho visto abbastanza macchinoso anche se non sono arrivati nemmeno tanti rifornimenti. Può e deve dare di più alla causa del Napoli.