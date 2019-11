Rai, Di Gennaro: "Col Salisburgo gara giusta per Elmas, serve elasticità tra i reparti"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Dario Di Gennaro, giornalista RAI, in vista del match di oggi tra Napoli e Salisburgo: “Mi aspetto l'utilizzo di Elmas dal primo minuto, se non gioca queste partite avremo raramente modo di vederlo in partite di una certa responsabilità, è una partita da Elmas. Si dovrà cercare una certa elasticità tra i reparti di centrocampo ed attacco. Non mi piacciono Fabian-Zielinski, mi aspetto un Ruiz-Elmas quindi. Meret? Il mio Tweet era una riflessione: faccio fatica a pensare che certe gerarchie siano imposte. Ricordo in passato che dietro Zoff si potevano alternare tutti i vice titolari, ma non c'era modo di togliere il portierone. Quello che io noto, rispetto all'epoca, è che oggi si parla di due giovanissimi: Donnarumma e Meret. Penso sia demotivante e demoralizzante rincorrere un primo posto, bisogna dare la titolarità entrambi. Bisogna dare fiducia a Meret, viste le ottime prestazioni in Serie A".