Rai, Garcia: "Ibra valuta anche l'addio al calcio, in Italia ha già lasciato il segno"

Claudia Garcia, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv Luna durante la trasmissione 'Goal Show', soffermandosi sulle suggestione Ibrahimovic in casa Napoli: "Ho una novità da una fonte sicura, si parla tanto di Ibra al Napoli, anche l'anno scorso si parlava dello svedese al Milan, poi Ibra ha rinnovato con super condizioni. Ibra può tornare in Europa ma pensa anche alla possibilità di smettere di giocare, è una delle possibilità che passa per la testa del giocatore. Non credo che smetterà, finirà l'accordo con i LA Galaxy, ma tutti gli anni i giocatori dell'età di Ibra pensano di dedicarsi ad altro. Potrebbe anche tornare in Europa, dopo tutto quello che ha fatto ed il segno che ha lasciato in Italia, a 38 sta ancora ma non so se lui valuti di sottoporsi a tutto le cose del calcio europeo".