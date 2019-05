Rai, Paganini: "Di Lorenzo giovane affermato, linea di intervento che segue l'operazione Meret"

Paolo Paganini, giornalista della Rai, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Di Lorenzo e Bennacer? Le grandi squadre come il Napoli hanno due linee di intervento, una che è quella di puntare sui giovani già affermati, come può essere Di Lorenzo, e quindi di prospettiva, come fatto l'anno scorso con Meret. Non è che si possono prendere quattro-cinque top player, non è che ci sa quale campagna acquisti verrà fuori in generale".