Rai, Paganini: "Kvara dopo Maradona? Tra i primi 3-4, c'è anche Giordano"

Rai, Paganini: "Kvara dopo Maradona? Tra i primi 3-4, c'è anche Giordano"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:50Le Interviste
di Antonio Noto
"E' chiaro che sia un talento straordinario, Maradona però era anche con squadra dove non c'era molto"

Khvicha Kvaratskhelia continua a stupire in Champions League. E a Napoli ovviamente c'è chi lo rimpiange ancora. E' stato davvero il più forte dopo Maradona nel club partenopeo? Ecco l'opinione ai microfoni di Tmw Radio di Paolo Paganini, giornalista Rai: "Lo metto tra i primi 3-4, ma io ci metterei anche Giordano. E' chiaro che sia un talento straordinario, Maradona però era anche con squadra dove non c'era molto, Kvara invece è messo bene intorno a lui".