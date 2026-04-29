Rai, Paganini: "Kvara dopo Maradona? Tra i primi 3-4, c'è anche Giordano"
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"E' chiaro che sia un talento straordinario, Maradona però era anche con squadra dove non c'era molto"
Khvicha Kvaratskhelia continua a stupire in Champions League. E a Napoli ovviamente c'è chi lo rimpiange ancora. E' stato davvero il più forte dopo Maradona nel club partenopeo? Ecco l'opinione ai microfoni di Tmw Radio di Paolo Paganini, giornalista Rai: "Lo metto tra i primi 3-4, ma io ci metterei anche Giordano. E' chiaro che sia un talento straordinario, Maradona però era anche con squadra dove non c'era molto, Kvara invece è messo bene intorno a lui".
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