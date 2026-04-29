Rai, Paganini: "Kvara dopo Maradona? Tra i primi 3-4, c'è anche Giordano"

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

vedi letture

Oggi alle 21:50 Le Interviste di di @antonio_noto

"E' chiaro che sia un talento straordinario, Maradona però era anche con squadra dove non c'era molto"