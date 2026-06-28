Nome nuovo per l'attacco, Il Mattino: possibile asse col Besiktas, Napoli sul 2001 Muci
Il Napoli continua a programmare il mercato in vista della prossima stagione, pur aspettando l'ufficialità di Massimiliano Allegri. In stretto contatto con il tecnico, il direttore sportivo Giovanni Manna valuta anche possibili operazioni con il Besiktas, che potrebbero coinvolgere più calciatori.
Nome nuovo per l'attacco: piace il 2001 Muci
Secondo Il Mattino, uno dei profili seguiti dagli azzurri è Ernest Muci, classe 2001, trequartista o esterno offensivo albanese di proprietà del club turco, reduce dall'ultima stagione in prestito al Trabzonspor.
Asse col Besiktas? A Italiano piacciono Meret e Anguissa
Il suo nome potrebbe entrare nei discorsi tra le due società insieme a quelli di Frank Anguissa e Alex Meret. Il centrocampista camerunese è un obiettivo del Besiktas, mentre il portiere resta monitorato dal club di Istanbul, anche se la sua situazione sarà definita soltanto dopo il ritiro estivo e le valutazioni di Allegri.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro