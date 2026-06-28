Nome nuovo per l'attacco, Il Mattino: possibile asse col Besiktas, Napoli sul 2001 Muci

Nome nuovo per l'attacco, Il Mattino: possibile asse col Besiktas, Napoli sul 2001 MuciTuttoNapoli.net
Oggi alle 08:53In primo piano
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli è interessato al trequartista classe 2001 Muci, in forza al Besiktas. E ai turchi piacciono Anguissa e Meret: asse possibile.

Il Napoli continua a programmare il mercato in vista della prossima stagione, pur aspettando l'ufficialità di Massimiliano Allegri. In stretto contatto con il tecnico, il direttore sportivo Giovanni Manna valuta anche possibili operazioni con il Besiktas, che potrebbero coinvolgere più calciatori.

Nome nuovo per l'attacco: piace il 2001 Muci

Secondo Il Mattino, uno dei profili seguiti dagli azzurri è Ernest Muci, classe 2001, trequartista o esterno offensivo albanese di proprietà del club turco, reduce dall'ultima stagione in prestito al Trabzonspor.

Asse col Besiktas? A Italiano piacciono Meret e Anguissa

Il suo nome potrebbe entrare nei discorsi tra le due società insieme a quelli di Frank Anguissa e Alex Meret. Il centrocampista camerunese è un obiettivo del Besiktas, mentre il portiere resta monitorato dal club di Istanbul, anche se la sua situazione sarà definita soltanto dopo il ritiro estivo e le valutazioni di Allegri.