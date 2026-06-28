Nome nuovo per l'attacco, Il Mattino: possibile asse col Besiktas, Napoli sul 2001 Muci

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Oggi alle 08:53 In primo piano di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Il Napoli è interessato al trequartista classe 2001 Muci, in forza al Besiktas. E ai turchi piacciono Anguissa e Meret: asse possibile.