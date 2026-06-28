Il Napoli vuole il doppio colpo! ADL alza il pressing per Gila e Khalaili: le ultime

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Anan Khalaili e Mario Gila sono le due priorità in questa fase del calciomercato del Napoli: ecco come stanno le cose.

Il Napoli vuole chiudere per due colpi. Pressing alto quello del presidente De Laurentiis per acquistare i primi due giocatori per la prossima stagione. In attesa di annunciare l’ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore dopo Antonio Conte, il numero uno della formazione partenopea vuole dare un’accelerata al mercato in attesa dell’apertura ufficiale del calciomercato. Profili giovani ma di qualità, capaci di mettere in campo le loro qualità ma allo stesso tempo che possano essere anche di prospettiva per il futuro.

Khalaili è una priorità

Il primo nome è quello di Anan Khalaili. L’esterno israeliano 21enne è uno degli obiettivi di mercato della formazione partenopea in vista della prossima stagione. Non sarà facile strapparlo all’Union Saint-Gillloise non solo per la concorrenza. A frenare il tutto, o meglio a rallentare il tutto, è il prezzo del cartellino che è di 25 milioni di euro. Il motivo è rappresentato dal fatto che il Maccabi Haifa, club in cui è cresciuto, vanta un 15% sulla futura rivendita.

Per Mario Gila discorsi più avviati

Il secondo nome è quello di Mario Gila. Qui la distanza fra domanda e offerta è sempre la stessa. Lo scoglio principale resta la richiesta del presidente Lotito che inizialmente chiedeva 30 milioni di euro. La valutazione sarebbe comunque scesa anche se il Napoli per il momento sembra non voler muoversi dai 15 milioni.