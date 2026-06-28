Khalaili, inserimento Inter ma il Napoli è avanti! C'è già una bozza d'intesa: i dettagli

Khalaili, inserimento Inter ma il Napoli è avanti! C'è già una bozza d'intesa: i dettagliTuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 09:12In primo piano
di Pierpaolo Matrone
Anan Khalaili è il nome più caldo per la fascia del Napoli, ma ora c'è anche l'Inter dopo la beffa Palestra: ecco come stanno le cose.

Il Napoli vuole stringere i tempi per Anan Khalaili, individuato da Giovanni Manna come principale rinforzo per la fascia destra. La trattativa con l'Union Saint-Gilloise, però, resta complessa: il club belga continua a chiedere circa 25 milioni di euro per il cartellino dell'esterno israeliano, una valutazione che gli azzurri ritengono ancora troppo elevata.

Il Napoli ha una bozza d'accordo con Khalaili

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il Napoli può comunque contare su un elemento importante: il gradimento del giocatore. Khalaili avrebbe infatti già dato il suo assenso al trasferimento e raggiunto un'intesa di massima per un contratto quinquennale. Sul classe 2004, però, si è inserita anche l'Inter, che ha chiesto informazioni per individuare il possibile erede di Denzel Dumfries.

Khalaili, la richiesta dell'Union

Il Napoli, tuttavia, resta in vantaggio nella corsa al laterale israeliano, cresciuto nel Maccabi Haifa, club che conserva il 15% sulla futura rivendita. Un dettaglio che contribuisce a mantenere alta la richiesta economica dell'Union Saint-Gilloise, intorno ai 25 milioni di euro. Manna continua a lavorare per ridurre le pretese e chiudere uno dei primi colpi della nuova gestione tecnica.