Rai, Paganini: "Non una sorpresa che Insigne si separi da Raiola. Su Tonali..."

Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, si è soffermato su Lorenzo Insigne nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La separazione di Insigne da Raiola lascia sorpresi. Sinceramente non ho ancora appurato la cosa. Non so se è da ricercare nei rapporti o in situazione che non sono andate bene a Raiola. In questo momento non conosco i reali motivi. Tonali? Su di lui è andata forte la Juventus, dopo che l'aveva fatto anche l'Inter. Cellino vuole l'asta, aspetta rilanci. Il mercato del Napoli a centrocampo dipenderà dall'eventuale cessione di Fabian. Tonali è stato seguito, ma il Napoli non vuole partecipare ad aste".