Rai, Paganini: "Petagna complicato, si può sbloccare in un solo caso"

Paolo Paganini, esperto di mercato Rai, si è soffermato sulle ultrime manovre del Napoli nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Petagna? Il problema della Spal che è in lotta per non retrocedere, gli togli Petagna e gli togli un elemento importante. Zaza sbloccherebbe Petagna ma sembra destinato ad altre soluzioni. Politano? E' un'operazione che l'Inter ha accelerato insieme al Napoli, serve per sbloccare Eriksen".

GHOULAM E RINNOVI - "Quella di Ghoulam è una situazione sempre da monitorare, il Napoli ha fatto sondaggi per altri esterni anche se sono in stand by e capire se avere fiducia nel recupero di Ghoulam. Rinnovo Zielinski? I rinnovi di Zielinski e Milik, oltre a quello di Maksimovic, avevano l'orizzonte libero. Le più spinose erano la situazioni di Mertens e Callejon".