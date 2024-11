Rai - Rinnovo Meret, distanza importante sullo stipendio: novità entro Natale

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli' su Televomero: "Per Meret c'è l'accordo tra Napoli ed entourage del calciatore per la durata del contratto, ovvero 2027. Ora bisogna trovare la quadra sulla base fissa, c'è una distanza importante, ma non abissale, del 25% tra ciò che chiedono le parti. Io penso che prima di Natale ci sarà una quarta call tra Pastorello e Manna, quando i numeri saranno definiti si andrà poi alla Filmauro per ratificare l'accordo. Io sono un suo estimatore, spesso la gente dimentica i miracoli di questo ragazzo".