Rai, Varriale: "Di Lorenzo, che bella storia. Napoli? C'è qualche problema nello spogliatoio"

A Kiss Kiss Napoli, nella trasmissione Radio Gol è intervenuto il vice direttore di Rai Sport, Enrico Varriale che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "E' straordinario il modo in cui Di Lorenzo si è inserito in Nazionale. Credo sarà uno dei giocatori su cui Mancini farà affidamento, è davvero una bella storia. Quelllo è un ruolo che nella squadra di Mancini non ha ancora un padrone e Di Lorenzo si potrà giocare le sue carte. Insigne non so se giocherà sabato sera perchè c'è un ballotaggio con Bernardeschi.



Ancelotti? Il discorso va fatto con realismo. Il problema è che tutti pensavamo che il Napoli potesse avere un vantaggio competitivo su Juventus e Inter per il fatto di avere una continuità tecnica ma questo non si è verificato in termini di risultati. Del Napoli ancora non si capisce l'anima. Ancelotti ha sempre detto di volere una squadra imprevedibile ma c'è qualche problema di rapporti con alcuni giocatori azzurri. C'è tutto il tempo di recuperare se il Napoli comincia a fare il Napoli".