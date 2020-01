Rai, Varriale: "Gara con la Lazio è la fotografia della stagione azzurra"

Enrico Varriale, vicedirettore di Rai Sport, ha commentato la sconfitta del Napoli sul campo della Lazio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La partita con la Lazio è la fotografia della stagione del Napoli, una squadra che fa vedere le sue potenzialità ma non riesce a portare a casa i risultati. C'è una cosa che balza agli occhi. La Lazio era avvelenata, convinta, determinata nonostante la stanchezza. Non mollava di un centimetro. Il Napoli invece sembrava accademico nel suo dominio del campo. Quel furore agonistico che ci si aspetta da chi non riesce ad arrivare ai risultati come al Napoli non l'ho visto neanche all'Olimpico".