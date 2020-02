Rai, Varriale: "Giusti i rammarichi, ma c'è la consapevolezza di aver fatto una grande gara"

Il giornalista Rai Enrico Varriale è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla sfida contro il Barcellona: "Se si pensa allo stato d'animo del sorteggio tutti davano questa partita come chiusa. Il Napoli deve avere i giusti rammarichi, ma anche la consapevolezza di aver fatto una grande partita. Per vincere queste gare devi essere perfetto al 100%, gli azzurri lo sono stati all'85%. Callejon ha sprecato una grande chance. Il Napoli meritava di più, ora si vada col cuore leggere al Camp Nou, Gli spagnoli non giocheranno per lo 0-0.