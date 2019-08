Rai, Varriale: "Icardi? Più percorribile la pista Llorente"

Il mercato è l'argomento caldo di questi mesi, tanti i nomi, tante le piste, chiari gli obiettivi in casa Napoli. Di questo ha parlato Enrico Varriale, vicedirettore di Rai Sport, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: " Mercato fino al 2 settembre? Sappiamo bene che i grandi colpi arrivano gli ultimi giorni se non addirittura le ultime ore del mercato. L'obiettivo vero in questo mercato deve essere quello di dare all'attacco maggiore forza fisica, avere un centravanti che fa a sportellate diventa una necessità e giocatori di questa portata il Napoli deve acquisirli. Nulla toglie che per me arriverà alla corte di Ancelotti uno tra Lozano e Rodriguez. Diversamente immagino Llorente al fianco di Milik piuttosto che l'arrivo di Icardi che in ogni caso non escluderebbe dal progetto la presenza del polacco, rifacendomi alle parole di Ancelotti".