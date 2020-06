Rai, Varriale incredulo: "Assurdo fare polemiche sulle date della Coppa Italia"

Il giornalista Rai Enrico Varriale è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live riguardo la terribile notizia della morte della sorella di Gattuso e sulla ripresa del calcio giocato in Italia: "Sono molto addolorato per la notizia della sorella di Gattuso. Gli sono vicino e lo abbraccio con grande affetto. La date della Coppa Italia sono incerte, attendiamo il decreto del governo per capirne qualcosa in più. A me sembra assurdo che dopo tutto il periodo che abbiamo vissuto col rischio che il calcio chiudesse si facciano polemiche per un giorno di anticipo e sulle date della semifinale in generale"

FERLAINO O ADL? - "Non è una risposta facile. Il primo ha vinto grandi trofei, il secondo ha riportato il Napoli in auge dopo un periodo oscuro. Se proprio devo sbilanciarmi, dico Ferlaino”