Rai, Varriale: "Osimhen fa il prezioso, il Napoli farebbe bene a virare su Belotti!"

Enrico Varriale, giornalista di Rai Sport, ha parlato della situazione in casa Napoli in riferimento alla trattativa per Victor Osimhen, con un tweet sui social: "Se Osimhen si mette a fare il prezioso il Napoli farebbe molto bene a virare su Belotti. È nel pieno della maturità, 26 anni, va sempre in doppia cifra e Gattuso conosce bene anche le sue doti di trascinatore che stanno portando alla salvezza il Torino".

Se #Osimhen si mette a fare il prezioso @sscnapoli farebbe molto bene a virare su #Belotti. È nel pieno della maturità, 26 anni, va sempre in doppia cifra e #Gattuso conosce bene anche le sue doti di trascinatore che stanno portando alla salvezza @TorinoFC_1906 — enrico varriale (@realvarriale) July 16, 2020