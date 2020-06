Rai, Varriale: "Ricominciare dalla Coppa Italia in chiaro un bel segnale per il Paese"

Enrico Varriale, vicedirettore di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' bello ricominciare dalla Coppa Italia, una manifestazione importante, fruibile in chiaro sulla Rai. E' un bel segnaòe di ripresa per il Paese. Stiamo lavorando per fornire un servizio perfetto per queste grandi quattro squadre".