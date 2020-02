Rai, Venerato: "Sarri a Napoli ha regalato il miglior calcio degli ultimi 40 anni"

Nel 'Microfono Aperto' per rispondere alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva è intervenuto Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport: "Sarri a Napoli ha regalato il calcio più bello degli ultimi 40 anni insieme al Milan di Sacchi. E' un calcio che prevede sacrificio e senso del collettivo, non so se nello spogliatoio della Juve ha trovato queste disponibilità. Secondo me bisogna aspettare il secondo anno per giudicare un allenatore, come dimostrano anche i casi di Klopp a Liverpool e Guardiola al Manchester City".

CAOS ARBITRI - "Trovo esasperate le critiche agli arbitri che danno un rigore alla Juve. La sudditanza psicologica c'è ma nei confronti delle grandi, non solo della Juventus. E sui falli di mano la verità è che non ci si capisce niente: se Rizzoli arriva a dover usare l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci... Se Pioli dice che il Milan ha giocato meglio sono d'accordo, ma sul rigore si può discutere però si è visto di peggio, ci sta di darlo o non darlo, poi se ne vogliamo parlare ce n'era prima uno nettissimo su Cuadrado".