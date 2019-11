Rambaudi: "Agli azzurri serve entusiasmo, anche sotto il punto di vista tattico"

Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione 'Il bello del calcio': "Io penso che non sia difficile risolvere il problema. Da allenatore mi dimetterei in una situazione del genere, io lo farei, o altrimenti andrei diritto all'obiettivo con la mia squadra. Questa squadra non è abituata ad una gestione da campioni, è diventata da ottimi giocatori a grandi giocatori con uno spartito ben preciso che le era stato dato. Bisogna dare l'entusiasmo ai giocatori anche a livello tattico, che possa accendere la scintilla nei giocatori forti".