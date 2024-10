Rambaudi controcorrente: “Difesa da registrare: Meret il migliore a Cagliari e Caprile a Empoli”

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “La difesa del Napoli? In questo momento è un aspetto sopravvalutato: a Cagliari Meret è stato il migliore in campo e anche Caprile è stato tra i migliori ad Empoli. Le occasioni gli avversari le hanno create, la difesa va registrata e questo Conte lo sa nonostante i numeri gli stiano dando ragione. È da presuntuosi pensare che una squadra non possa mai subire l’avversario. Anche City e Real Madrid ogni tanto possono subire gli attacchi avversari”.